Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi un réfugié syrien de Rhode-Saint-Genèse à cinq ans de prison dont deux ans avec sursis pour avoir poignardé son ex-femme le 7 février dernier. Selon M.A, les faits ont eu lieu sur un coup de tête car son ex-femme refusait de se réconcilier. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Le couple s'était marié en Syrie et avait fui le pays au début de la guerre. Leur relation s'est ensuite détériorée et la police avait dû intervenir plusieurs fois car l'homme était agressif verbalement et physiquement.

Finalement, sa femme avait décidé, début 2018, de demander le divorce. Dans les mois qui ont suivi, M.A a harcelé sa femme et l'a menacée. Le couple s'est ensuite revu à deux reprises pour discuter des droits de visite sur leur fille.

L'homme a poignardé son ex-femme avec un couteau le 7 février et a été arrêté peu de temps après.

Le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre car la plaie à la poitrine de l'ex-femme aurait pu lui être fatale.

# Belga context