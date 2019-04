" Descendez car ils sont avec la police et ils vous attendent au prochain arrêt, crie le jeune homme sur la vidéo. Pas d'abonnement, on descend". La scène se déroule à Sainctelette (dans le centre de Bruxelles) vendredi soir, juste avant qu'un tram de la Stib arrive à un arrêt où attendent de nombreux contrôleurs accompagnés de policiers. Sur la vidéo, on peut voir que l'annonce a pour effet de susciter un véritable mouvement de foule, les navetteurs étant nombreux à quitter le véhicule.





La scène partagée sur une page Facebook relative aux contrôles de police dans la capitale a déjà reçu quelque 1.400 likes et fait l'objet de 600 commentaires. Parmi ces derniers, nombre d'entre eux vantent les mérites de l'homme qui a alerté les passagers du tram. "Héros de la nation", "ça c'est de la solidarité", "respect", peut-on notamment lire sur le réseau social. Quelques-uns dénoncent cependant cette attitude qui encouragent selon eux à la fraude qui est bien entendu interdite.





Pour rappel, voyager sans titre de transport à bord d'un bus, d'un tram ou d'un métro bruxellois peut vous coûter cher. Allant de 107 euros s'il s'agit de votre première amende à 408 euros pour la troisième.