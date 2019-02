En février 2018, le député bruxellois Marc Loewenstein (Défi) avait interrogé la ministre de l'Environnement Céline Fremault (CDH) à propos d'éventuelles baignades dans les étangs de la capitale. Suite à cela, la ministre avait annoncé confier à Bruxelles Environnement (IBGE) la mission de réaliser une étude de faisabilité sur les zones potentielles de baignade en Région bruxelloise. Et c'est chose faite!

Pendant l'été 2018, l'agence a réalisé une étude interne de la qualité phytosanitaire des étangs afin d'identifier ceux où la baignade pourrait être autorisée. Pour ce faire, l'IBGE a présélectionné vingt sites sur base de différents critères tels que l'implantation, l'accessibilité, la superficie, la profondeur, etc. Ensuite, un monitoring de la qualité de l'eau a été mené pour vérifier que celle-ci soit conforme aux exigences de la directive européenne relative à la qualité des eaux de baignade. "Les résultats obtenus donnent un aperçu de la qualité générale de plusieurs étangs à Bruxelles. Ils permettent d'appuyer certains éléments de décision mais ne constituent pas un critère de choix définitif sur les étangs à conserver ou à écarter", précise Céline Fremault.

Une chose est sûre, c'est que vous pourrez vous baigner dans certains étangs bruxellois, qu'ils soient régionaux ou communaux. Le 1er mars prochain, Bruxelles Environnement annoncera quels étangs feront le bonheur des Bruxellois pendant la prochaine canicule.

"Je salue les premiers résultats de l’étude qui vont dans le bon sens. Plusieurs étangs comme ceux du Bois de la Cambre, du parc Roi Baudouin à Jette, du Bempt à Forest ou encore du parc Astrid à Anderlecht ont été identifiés comme potentiels lieux de baignade. A l’heure où les piscines sont saturées et où les possibilités de baignades sont rares, voire nulles à Bruxelles, ce serait une bonne nouvelle de voir certains étangs ouverts à la baignade dès l’été prochain. Si rien n’est encore possible aujourd’hui, c’est le moment de donner un coup d’accélérateur à ce projet, se concerter avec les communes concernées et offrir ainsi aux Bruxellois et en particulier à ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances de nouveaux lieux récréatifs bien utiles", conclut Marc Loewenstein.