"On est en train de faire le bilan financier et on réfléchit à comment rénover car c’est un patrimoine espace vert, un parc classé. On travaille avec de la matière vivante et il y a des choses pratiquement irréparables parce que certains éléments paysagers ont plus de 30 ans", explique Eric Vandevelde. L’architecte-paysagiste a peu d’espoir si les manifestations ne se déplacent pas sur un autre territoire. "N’y a-t-il pas d’autres endroits où organiser ces manifestations? Je suis d’accord que l’espace public soit utilisé pour les manifestations mais pas les parcs classés".