A deux pas du boulevard Mettewie, à hauteur des rues Armand de Saulnier et des Béguines, le projet Rural est prêt à accueillir des locataires après près de trois ans de travaux. Au début du mois, Madame De Corte a été la première à y emménager. Elle est aussi la dernière à avoir quitté les anciens bâtiments. "Entre temps, j’ai été relogée du côté de Belgica, qui est beaucoup plus agité. Je suis très heureuse de retrouver un quartier calme et de voir tous les changements qu’il y a eu : les chambres sont plus grandes et les pièces plus lumineuses", se réjouit-elle.

© BAUWERAERTS DIDIER

Au total, ce sont 72 logements qui ont été inaugurés mercredi par la ministre du Logement Nawal Ben Hamou (PS) et la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). "Au départ, l’îlot Rural regroupait 98 logements. On a diminué à 72 de manière à proposer des logements de plus grande taille : 58 qui font trois chambres ou plus, ce qui correspond aux besoins des locataires sociaux de la commune de Molenbeek", explique le directeur du Logement molenbeekois Frédéric Dufour. Tous les logements ont été proposés, une quarantaine de ménages devraient y être installés d’ici fin juin et la totalité des biens devraient être occupés pour la fin de l’été.

Au rez-de-chaussée, l’appartement adapté aux PMR donne sur un grand jardin, dont une partie sera ouverte à tous les locataires. "On a décidé de garder un local pour faire un espace communautaire. Une association pourra s’y installer pour y mener un projet qui répond aux besoins des locataires. Ca permettra aussi à l’ensemble des habitants du site d’accéder au jardin, explique le Logement Molenbeekois. Et puis, ce serait intéressant que les habitants puissent utiliser le local pour faire des fêtes de famille et réunir du monde sans déranger les voisins." Madame de Corte, elle, n’a pas voulu de rez-de-chaussée. "Je ne veux pas tondre la pelouse, nous a-t-elle dit. Elle voulait aussi continuer à monter les escaliers tous les jours, c’est son exercice", raconte Frédéric Dufour. "C’est bon pour mon cœur et je suis plus tranquille au premier étage", explique la Molenbeekoise de 81 ans.

© BAUWERAERTS DIDIER

En face, l’îlot central dispose lui aussi d’un bel espace vert. "Les petits jardins sont limités par des arbustes et on a un espace commun au milieu avec un petit terrain multisports pour les enfants. On pense aussi à y installer des bancs", indique le président du Logement molenbeekois Mohammed Daïf (PS) qui rappelle les besoins de la population communale. "Au logement, on a environ mille familles qui sont en attente d’un logement plus spacieux. Parmi elles, une centaine se trouve dans une situation critique : elles ont une ou deux chambres et en ont besoin de quatre ou cinq." Pour répondre à cette demande, plus de mille logements vont voir le jour d’ici 2026 à Molenbeek, indique Nawal Ben Hamou. "160 logements seront acquisitifs : on mise sur les logements sociaux mais on veut aussi permettre aux Molenbeekois de devenir propriétaires de leur bien."