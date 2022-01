La décision de quitter le réseau bruxellois est justifiée par Octa+ à cause des tarifs et de la réglementation à Bruxelles, plus stricte qu’ailleurs. Les clients doivent en effet signer un contrat d’une durée minimale de trois ans. Autre point du règlement : si un client est en défaut de paiement, le fournisseur doit tout de même continuer à l’approvisionner. Un poids financier pour les fournisseurs d’énergie..et les clients.

Fin décembre, les médias annonçaient qu’Octa+ était à la recherche d’un fournisseur de transition. Et depuis une semaine, des témoignages sur les réseaux sociaux, affluent expliquant que c’est Engie qui a été choisi comme seul et unique fournisseur d’urgence. Pourtant, des clients disent n’avoir pas été préalablement informés et ne pas avoir beaucoup d’informations sur ce changement.

Selon Olivier Desclée, le porte-parole d’Engie, tous les clients d’Octa+ ont normalement déjà reçu une lettre les informant du départ de leur fournisseur et des conséquences de ce départ. "En tant que fournisseur de substitution désigné, nous sommes en train de préparer un mailing aux clients de Octa + qui basculeront chez nous. Nous devons encore faire diverses vérifications avant l’envoi de ce courriel dont la diffusion est prévue dans le courant de la semaine prochaine", explique-t-il. Selon lui, un impact est prévu sur la facture des clients Octa+. "Ils bénéficieront d’un contrat ENGIE Easy Indexed avec les conditions du mois de janvier 2022. L’impact sera à voir au cas par cas par client en fonction de leur ancien contrat chez Octa+", ajoute-t-il.

Du côté des clients Octa+, le mécontentement se fait sentir. Nadia a reçu l’information à propos du transfert le 30 décembre 2021 par mail. "C’est honteux de recevoir une information deux jours avant le changement. Je ne suis pas du tout satisfaite, on nous a mis au pied du mur...", explique-t-elle. Elle ajoute que selon ses documents, elle doit rester minimum un mois chez Engie avant de pouvoir changer. Même son de cloche chez Ally, qui déplore cette annonce de dernière minute l’empêchant par-là de faire son choix quant à son nouveau fournisseur. "Ça ne nous donne pas envie de rester chez Engie juste par principe". Julya, une autre cliente, nous explique également : "J’ai reçu un simple mail le 30/12 à 17h49. Je n’ai pas du tout apprécié d’être avertie par mail la veille du dit changement. J’ai prévu, dès la semaine prochaine, de faire un comparatif carabiné avec tous les autres fournisseurs".

Le porte-parole d’Engie explique que les clients ont été transféré au 1 janvier 2022, mais qu’ils peuvent tout à fait signer un contrat chez un autre fournisseur. Il ne précise pas à partir de quand. "Octa+ ainsi que Brugel ont par ailleurs mis à disposition des clients de Octa+ un FAQ sur leurs sites internet respectifs". Il est disponible ici.