"Nous avons été touchées par cet incendie, quand on nous a demandé de venir aider, on était partantes", raconte Soukaïna, 17 ans, habitante du quartier Versailles à Neder-Over-Heembeek. Avec deux de ses amies, Khadija et Amina, elle a contribué au déblayage du parc d'attractions Sortilège avec cinq autres jeunes du quartier Versailles. Ces huit jeunes fréquentent la Maison des Jeunes de Neder-Over-Heembeek. "Nous organisons des actions propreté dans le quartier, précise Georges, éducateur de rue à la Maison des Jeunes. Lundi, ils ont nettoyé leur quartier Versailles et aujourd'hui (ce jeudi NDLR), ils ont aidé au déblayage de l'accueil du parc Sortilège".

Pour rappel, l'accueil du parc est parti en fumée dimanche soir. "C'est un acte de vandalisme car il y a eu deux départs de feu d'après les pompiers, précise Vincent Dallemagne, responsable de l'exploitation. C'est le cinquième incendie que nous connaissons en onze années installé dans le Val du Bois de Béguine. C'est le plus important car nous avons stocké toutes nos structures en bois dans la maison médiévale. Comme nous prévoyions la réouverture, j'avais également commencé à apporter les costumes". Vincent Dallemagne essaie de rester positif :"Je préfère que l'incendie ait lieu maintenant qu'en pleine saison".

Et il interpelle les trois adolescentes encore présentes sur le site : "Merci les filles, vous avec fait un super boulot. Vous êtes top ! Plus disciplinées que les gars". Vincent, responsable de l'exploitation et son frère Benoît, le directeur, sont reconnaissants de cette aide. ".Aujourd’hui, nous avons accepté une aide qui nous touche particulièrement. Les jeunes de la maison des jeunes de NOH nous ont contacté car, choqués par ce qui nous arrive, ils souhaitaient absolument nous aider. Ils étaient huit, encadrés par leurs animateurs et ont fait un boulot formidable", écrivent-ils dans un communiqué. "Ça serait bien de revenir aider, confie Soukaïna. Il faut encourager les jeunes à venir et revenir nettoyer le parc mais aussi le quartier".

Elan de solidarité des Heembeekois

"Cet incident pourrait donner une mauvaise image de Neder-Over-Hembeek qui n'est pas méritée. Avant de s’installer à Neder-Over-Hembeek, Sortilege.be était une attraction nomade. Nous nous sommes installés dans divers parcs de Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, et même à l’étranger, et quasi partout nous avons subi des actes de vandalisme plus ou moins graves. Être victime d’actes imbéciles de quelques individus isolés est inhérent à notre activité qui se déroule dans des lieux publics restés complètement ouverts", écrit Benoît Dallemagne, directeur de Sortilège dans un communiqué.

Face à cette épreuve, les frères Dallemagne ont rencontré les mains tendues des habitants de Neder-Over-Heembeek. "Aujourd’hui nous voulons dire merci à toutes celles et ceux qui de toutes parts, nous ont témoigné leur soutien, proposé de l’aide en matériel, en main d’œuvre, et même financière. Ce qui nous fait particulièrement chaud au cœur, c’est l’énorme élan de solidarité qui nous vient du quartier. Des habitants de NOH nous proposent de lancer un Crowdfunding, d’organiser un chantier de nettoyage, de réparation,… On nous écrit, téléphone, passe nous dire, combien nous sommes indispensables; par notre présence et celles de notre chouette public. Merci donc à tous ceux-là, mais, il faut encore un peu attendre pour avancer concrètement dans ces aides que nous ne sommes pas (encore) en mesure de gérer. Merci, merci, et encore merci. Les habitants de NOH sont formidables !"

La semaine prochaine Vincent et Benoît Dallemagne rencontrent la première échevine en charge de la culture, Delphine Houba et le bourgmestre Philippe Close de la Ville de Bruxelles. "Ils nous ont assuré leur soutien et ensemble, nous allons voir comment une reprise de nos activités est possible et comment organiser la reconstruction car la tâche est énorme et les dégâts très importants".