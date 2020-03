La zone de police Nord lance un appel à la vigilance.

Dans plusieurs zones du pays, des cas de vols par ruse ciblant des personnes âgées ont été rapportés, signale la zone de police Nord sur sa page Facebook : "le modus operandi est le suivant : une ou plusieurs personnes se rendent chez la personne âgée pour soi-disant vérifier leur situation conformément aux mesures fédérales relatives au Coronavirus (Covid-19). Une fois la confiance de la personne âgée gagnée, ces individus entrent dans la maison et volent ce qu’ils peuvent (argent, bijou, etc). Soyez vigilants et ne laissez pas entrer des étrangers dans votre maison."

La zone de police invite les victimes et/ou témoins à immédiatement appeler la police, soit au 101 soit au dispatching zonal 02/249 22.11.