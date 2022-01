Deux dealers ont proposé des stupéfiants à deux inspecteurs de la police locale dans le quartier Matongé le 6 janvier dernier. "Les inspecteurs en tenue civile, de patrouille à pied chaussée de Wavre, ont été abordés par deux individus voulant leur vendre des stupéfiants. Ces derniers ont, par la suite, immédiatement été arrêtés. Dans un sac, les inspecteurs ont trouvé 58,59 grammes de cannabis. Les deux suspects, déjà bien connus des services de police, ont été mis à la disposition du parquet", détaille le service presse du parquet de Bruxelles cet après-midi dans un communiqué.

Cette même journée, les policiers de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles ont saisi 392,49 grammes de marihuana, 83 grammes de cannabis, 2 balances de précision et des sachets de conditionnement au domicile d'un dealer pris en flagrant délit de vente dans la rue des Chrysanthèmes à Laeken. Le suspect était déjà connu de la police pour des faits de drogue et a été mis à la disposition du parquet après audition.

Enfin, à la limite entre les territoires d'Etterbeek et d'Ixelles, la police a controlé les occupants d'une voiture. Et y a découvert un sac contenant 758 grammes de cannabis. Les deux personnes, inconnues de la justice, ont été arrêtées sans incident et mises à la disposition du parquet.