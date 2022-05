Ils se remarient après 56 ans, le secret de leur longévité : "Tout ce temps, il n’y a pas eu plus de trois disputes" Bruxelles Duchemin Maël © D.R.

Sonia et Armand, 76 et 78 ans, sont plutôt joueurs. "On a vu que la commune proposait une cérémonie pour se remarier. En regardant la date, on a vu un signe". La journée est en effet prévue le 21 mai et c’est aussi le 21 mai que les jeunes Armand et Sonia se sont mariés… il y a 56 ans ! "Alors on s’est dit "Chiche !" et voilà."