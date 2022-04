Ce jeudi 31 mars, la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté deux suspects qui venaient de voler la montre d'un particulier dans la rue aux Laines. La victime était sur le point de monter dans sa voiture avec sa fille, lorsque le père a été soudainement saisi par derrière par le duo. L'un des suspects a arraché la montre de luxe, estimée à une valeur d’environ 35 000 euros, à la victime. La fille de la victime est venue à la rescousse et a aidé à chasser les voleurs. La victime, qui a été légèrement blessée lors du vol, s'est lancée à la poursuite des suspects et a réussi à attirer l'attention d'une patrouille.

Un premier suspect a été interpellé non sans mal. Il a donné un coup de coude à l'un des inspecteurs. Ce dernier a été blessé et subira une incapacité de travail d’au moins dix jours. Lors de l’arrestation, la montre est tombée par terre et a pu être récupérée par la fille de la victime. Le deuxième suspect a également été arrêté un peu plus loin dans le quartier. Lors du transfert au commissariat, les deux suspects ont continué à se montrer agressifs. Ils ont été inculpés de vol avec violences ou menaces en bande et de séjour illégal par le juge d’instruction. Le premier suspect a également été inculpé de rébellion. Les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.