Ils s'appellent Sylex, B.L.A, Pshyko, HD et Chesco. Leurs noms ne vous disent rien? Ce groupe de jeunes hommes intrépides n'est pas à sa première tentative de buzz. Un Lidl, un O'Tacos, le métro bruxellois ou la Rue Neuve sont autant d'endroits érigés en lieux de tournage par le groupe New school. Cette fois, c'est le commissariat de Molenbeek qui fut pris d'assaut. Au moyen d'un banc de jardin et d'une enceinte, installés à l'entrée du QG de la police molenbeekoise, les trois jeunes ont tourné leur clip, selon leur credo "je rappe où je veux".

Après une minute et 20 secondes de freestyle, l'agent de police qui surveillait l'accueil les a invités à prendre la porte. "Ils ont fait leur show puis l’un des policiers de l’accueil les a invités à quitter les lieux, tout en prévenant ses collègues de l’intervention, qui ont identifié ces jeunes", commente le chef de corps ad interim de la police de Bruxelles Ouest à nos confrères de Sudpresse.

L'initiative de New School, qui prétend sur sa page Facebook devenir un jour "le meilleur groupe de rap belge", se résume à tourner des clips de rap dans des endroits insolites afin de gagner en notoriété via les réseaux sociaux.