Sur les réseaux sociaux, plusieurs séquences ont été postées retraçant les événements survenus au Bois de la Cambre. Parmi eux, une vidéo de quelques jeunes, dans les rues avoisinantes du Bois, se faisant "gazer" par des bombes lacrymogènes aux mains des policiers.

Suite à cette séquence, la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale Ixelles, Ilse Van de Keere a réagi. "Les images seront visionnées en interne et feront l'objet de discussions", déclare-t-elle.

Dans le clip on aperçoit la police anti-émeute en train de ratisser les rues aux alentours du Bois de la Cambre. Alors que la situation semblait plutôt calme, certains policiers ont rudement taclé quelques jeunes qui marchaient dans la rue. On y voit même l'un deux sortir son téléphone, d'autres semblent vouloir discuter. Seulement la situation s'accélère et les policiers décident d'asperger les visages des jeunes présents. L'un deux à l'air inconscient, d'autres sont menottés et arrêtés.

"Nous devons d'abord voir dans quel contexte précis il faut le placer", conclut Ilse Van de Keere.

