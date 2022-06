Rassemblés sur les hauteur du Mont des Arts, Delphine Houba (PS), Philippe Close (PS), Fabian Maingain (Défi) et Benoit Hellings (Ecolo), affichaient une certaine fierté, ce mercredi matin. Une certaine fierté, et un certain soulagement, celui d'organiser, respire Delphine Houba, dont les plaisirs d'hiver avaient été ballotés par les restrictions sanitaires. Tous les quatres viennent présenter le festival estival qui aura pour mission de booster les secteurs culturel, sportif et touristique après la crise sanitaire, et deappuie l'Echevin aux Affaires Economiques.Pour ce faire, le festival "In the Streets" ("Dans les Rues", en VF) proposera donc des activités, presque toutes gratuites, culturelles et sportives qui s'inscrivent dans trois concepts, "Play, Walk, Vibe". Avec "Play", l'idée est de faire de Bruxelles "une véritable salle de sport à ciel ouvert". Le concept suit la mouvance des JO, à savoir donner plus d'espace aux sports émergeants comme le Parkour ou le Roller-Soccer (oui oui), mais conviera également l'équipe nationale de basket à trois face à qui les Bruxellois pourront se mesurer et, enfin, la finale du championnat de Belgique de Beach Volley en apothéose.Second concept : Walk, qui reviendra pas à pas sur la créativité artistique affichée sur les murs de Bruxelles (streetArt, fresques ou parcours BD), augmentée de cinq installations artistiques originales pour relier le palais de justice à la place De Brouckère, deux points névralgiques du "In The Streets".Enfin, Vibe a pour mission de mettre en valeur les lieux qui relient le haut au bas de Bruxelles via des concerts installés sur cinq escaliers. Des concerts en plein-air qui, comme toutes les autres programmations visuelles, se retrouveront surement sur Instagram, une donnée importante pour la Ville, car, souligne Fabian Maingain.Rendez-vous donc le 14 juillet dans tout le pentagone, et même ailleurs, pourannonce Delphine Houba. Cette première édition du festival "In The Streets" fera des petitsconfie Benoit Hellings, comme par exemple la perennisation des infrastructures de skate au pied du Palais de Justice. En attendant, le festival organisé par Brussels Major Event s'inscrit dans Hello Summer, qui devient l'agenda des activités estivales de la Ville.