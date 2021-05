Un parterre de roses a été dévoilé à cette occasion sur la pelouse située devant l'auditoire Paul-Emile Janson, en présence de quelques dizaines de personnes. Des étudiants ont pris la parole. "Si cette crise sanitaire a mis en lumière cette précarité, voire l'a exacerbée, on ne pourra pas dire qu'elle en a été la cause", a déclaré une étudiante. "Il y a 4 ans par exemple nous avons été surpris de voir une campagne de promotion d'un site d'escorting aux alentours de nos campus, mais nous avons été plus particulièrement interpellés par l'intérêt qu'elle a suscité auprès des étudiantes dans le besoin".

Parmi les 35.000 étudiants de l'ULB, un sur 5 a besoin de l'aide de l'Université pour se nourrir, se loger ou étudier. En créant le Fonds Rosa, Annemie Schaus veut éviter que la précarité ne s'installe durablement sur ses campus et souhaite offrir des perspectives aux étudiants en difficulté. "L'objectif, via le Fonds Rosa, est de constituer rapidement un capital suffisamment important pour répondre encore plus aux besoins fondamentaux des étudiants et leur permettre ainsi d'aller jusqu'au bout de leur parcours universitaire. La solidarité comme vecteur d'émancipation de tous ces jeunes est une valeur chère à l'ULB et qui me tient tout particulièrement à cœur".

Ahmed Medhoune, directeur du Département des services à la communauté de l'ULB, a remarqué que "depuis le début de la crise, le nombre d'étudiants qui font appel au Service social de l'ULB a déjà augmenté de 25%. Afin de répondre à l'urgence des demandes multiples, l'Université a accéléré le traitement des dossiers et assoupli les filtres". Plus de 540 ordinateurs ont par exemple été distribués depuis septembre. Des consultations médicales et psychologiques ont été assurées par téléphone. La distribution de colis alimentaire a aussi été fortement sollicitée.

Le Service social étudiants de l'ULB a aidé financièrement 6.574 étudiants (6.041 réductions du minerval et/ou 1.800 dossiers d'aides financières) durant l'année académique 2019-2020. Ce nombre monte à 7.535 étudiants (7.047 réductions de minerval et/ou 2.159 dossiers d'aides financières) pour celle en cours.