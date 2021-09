Plus de peur que de mal, ce mardi en fin de journée à Anderlecht. Les pompiers sont intervenus près du parc de Peterbos pour éteindre un feu qui avait pris dans un immeuble d'appartements, dont les causes sont encore à définir. L'incendie a été sans gravité, seules deux personnes intoxiquées et ont été soignées sur place.

Ce midi, les pompiers de Bruxelles ainsi que le foyer Anderlechtois ont communiqué leurs remerciements par rapport au comportement des jeunes sur place, en préambule de l'intervention des soldats du feu. "J'ai appris ce matin qu'un groupe d'une dizaine de jeunes du quartier a entrepris, avant l'arrivée des service de secours, une tentative d'extinction de l'incendie avec les moyens disponible sur place" communique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers Bruxellois. "Ils ont également contribué, par leur action, à mener à bien l'évacuation spontanée de certains habitants de l'immeuble. Les pompiers de Bruxelles tiennent à exprimer leur gratitude aux jeunes du quartier"

Des remerciements auxquels se joignent notamment le foyer Anderlechtois, par l'interméddiaire de son président Lofti Mostefa : "Le Foyer Anderlechtois remercie chaleureusement les pompiers qui sont intervenus rapidement dans un de nos logements. Mais nous souhaitons souligner le comportement des jeunes du Peterbos qui sont intervenus dès l’apparition de la fumée pour interpeller et faire évacuer nos locataires. C’est exemplaire. Je remercie personnellement nos équipes sur place, par exemple nos APS (Agents de Prévention et de Sécurité), qui ont assuré la sécurité de nos locataires et qui l’assurent au quotidien. Nous sommes heureux de ne compter aucun blessé !"