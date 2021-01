Les pompiers bruxellois sont encore à pied d'oeuvre au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie de la toiture du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar).

"Il y a déjà eu une réunion ce matin avec les pompiers et Bozar, pour mesurer l'impact des dégâts sur la salle Henri Leboeuf et les espaces d'exposition, mais surtout pour prendre les premières mesures nécessaires pour éviter de nouveaux dégâts d'eau", a déclaré le porte-parole de la Régie des Bâtiments Johan Vanderborght à Bruzz. "On sait déjà que la salle Henri Leboeuf est gravement endommagée et que l'orgue est en mauvais état."

La Régie des Bâtiments va installer des bâches sur la toiture ce mardi afin d'éviter que la pluie ne s'infiltre dans le bâtiment.

© SIAMU