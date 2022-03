Un incendie s’est déclaré ce mercredi vers midi au 15e étage d’un immeuble situé avenue Marius Renard à Anderlecht. Le feu est parti de la cuisine et a provoqué des dégagements de fumée dans le couloir.

Les pompiers bruxellois, accompagnés par le Smur et trois ambulances, ont été appelés vers 12h30 et sont intervenus à l’aide de trois autopompes et deux échelles. "Heureusement pas de blessés", informe le porte-parole des hommes du feu.

L’appartement est désormais inhabitable. Les autres étages n’ont pas dû être évacués.

L’intervention s’est achevée vers 14h. L’origine du sinistre serait accidentelle.