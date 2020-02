L'intervention sur la toiture en feu de la boîte de nuit Le Mirano, chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode, s'est terminée à l'aube mercredi.

"Les derniers pompiers ont quitté les lieux vers 04h50", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La toiture du bâtiment est en partie détruite. L'incendie s'est déclaré mardi vers 14h20. Les pompiers sont intervenus en nombre et les habitants des alentours ont dû être évacués mais aucun blessé n'est à déplorer. C'est un faux plafond de 400 m2 qui s'est embrasé, plus précisément son matériel d'isolation. Les pompiers ont attaqué le feu par l'extérieur et sont montés sur les toits voisins pour opérer.

Mardi vers 19h00, ils étaient encore en train de refroidir le toit. Les dégagements de chaleur ont été contrôlés à l'aide de caméras thermiques. Des trous ont également été percés à la tronçonneuse dans la toiture afin d'accéder au matériel d'isolation.

Sophie Colignon, chargée de communication pour le groupe Art Blanc, a confirmé que des petits travaux de rénovation étaient en cours au niveau du toit de la discothèque. Les causes de l'incendie n'ont cependant pas encore été déterminées avec précision.

Une cellule de coordination a été mise en place avec la police, la commune et les équipes médicales.

Par ailleurs, les deux bâtiments adjacents au Mirano ont été évacués