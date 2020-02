L'intervention sur la toiture en feu de la boîte de nuit s'est terminée à l'aube mercredi.

Les pompiers n'ont quitté Le Mirano que vers 4h50 ce mercredi matin, après l'incendie qui a ravagé la toiture du bâtiment. Le feu aurait pris au niveau d'un faux-plafond, selon les premières informations. "Des petits travaux de rénovation étaient en cours au niveau du toit pour améliorer l'acoustique de la salle, explique Sophie Colignon, chargée de communication pour le groupe Art Blanc. Le foyer se serait développé au niveau de la mousse, vers 14h20. Les pompiers n'ont pu le maîtriser que vers 22h."

Pour l'heure, la boîte de nuit a été placée sous scellés. "Le parquet doit descendre sur place, on attend le rapport des experts." Bonne nouvelle : il semblerait que la structure du bâtiment n'ait pas été touchée. De gros dégâts des eaux sont en revanche à prévoir. "On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts mais on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'eau dans la salle. On attend de voir à quel point le mobilier et le matériel des sons et lumières, très fragile, ont été touchés. On demandera ensuite des devis pour évaluer le montant et la durée des travaux nécessaires."

Le Mirano, qui avait rouvert en septembre après deux ans de travaux, est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. "On a annulé tous nos événements. C'est une grosse déception pour l'équipe qui s'est beaucoup investie dans ce projet et qui se retrouve au chômage économique."

© Dekock