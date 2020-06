Une cellule d'urgence sociale a été mobilisée.

Un incendie s’est déclenché un peu avant 8h au sein de l’ancienne Maison du Peuple, 423 chaussée de Mons à Anderlecht.

Suite à l'intervention rapide et efficace du SIAMU et des policiers de la zone Midi, l'incendie a pu être maîtrisé et les occupants évacués. Un premier bilan fait état de quatre personnes hospitalisées dans divers hôpitaux pour des troubles respiratoires.

Vu l'ampleur de l'intervention des services de secours, un périmètre de sécurité a pu être établi nécessitant la déviation de la circulation chaussée de Mons en ce compris celle des transports et commun jusqu'à environ 11h.

Complémentairement à l'intervention des services de secours, une cellule d'urgence sociale a été mobilisée. Sur base volontaire, 23 habitants ont été rassemblés dans le restaurant social situé un peu plus loin chaussée de Mons où ils ont été encadrés par les services sociaux qui travaillent à une solution de relogement. Au terme d'une procédure d'expropriation du bien qui appartenait à un marchand de sommeil, le bâtiment incendié est une propriété communale depuis la fin février 2020.

Les autorités communales mènent un vaste projet de rénovation de ce bien et des maisons voisines qui ont également été expropriées. Via les moyens régionaux du contrat de rénovation urbaine (CRU) et ceux de la Politique de la Ville, ces bâtiments seront rénovés et accueilleront à la fois des logements mais aussi des activités économiques et de cohésion sociale rayonnantes vers le quartier.