La cour a condamné Ionel Cirlan à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour avoir participé, avec son ami Ionut Popovici, à un incendie volontaire survenu le 9 août 2019 vers 15h00, dans un immeuble à l'abandon qu'il squattait avec d'autres personnes, rue Haute à Bruxelles. Le feu avait pris au niveau de la cage d'escaliers mais il avait été rapidement éteint par un voisin.

Jeudi soir, le jury a toutefois acquitté Ionel Cirlan d'un second incendie pour lequel il était accusé, et qui avait causé des dégâts plus importants ainsi que la mort de Ionut Popovici. Cet incendie avait eu lieu quelques heures après le premier, le 9 août 2019 vers 21h30. L'expert en incendie avait déterminé que le cadavre a été retrouvé juste à côté du foyer d'incendie.

"L'accusé avait déjà quitté le bâtiment au moment de la mise à feu, seul Ionut Popovici était encore dans le bâtiment à ce moment-là, ce qui exclu donc que l'accusé a participé aux faits ou a apporté une aide à la commission de ceux-ci", ont établi jurés et juges.