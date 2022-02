Il est environ 16h45 hier quand les pompiers bruxellois interviennent sur un incendie de détritus situé dans un complexe souterrain de boxes de garage, rue Éliane Vogel-Polsky, à Laeken. L'incendie s'est déclaré dans une entité mobilière nommée Esseghem. Un gros dégagement de fumée s'est imposé, les pompiers ont déblayé et ventilé le bâtiment jusque 19 h à cause du fait "de plusieurs accès et d'une grande superficie", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L'origine du sinistre reste à déterminer, une personne a été soignée sur place suite à une inhalation de fumée.

