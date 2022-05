Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans la brasserie Au Suisse, située à côté du bâtiment du parquet de Bruxelles, rue des Quatre Bras, a indiqué en début de matinée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé. Le bâtiment Portalis, où siègent le parquet, les juges d'instruction et le tribunal de la jeunesse, a été évacué et était encore inaccessible jeudi matin. Les pompiers ont été avisés vers 03h50 du matin d'un dégagement de fumée. Il n'y avait alors personne dans la brasserie, mais des gardiens de sécurité présents au Portalis ont été évacués.







Le feu a pu être rapidement éteint, mais des fils électriques ont été endommagés, ce qui justifie une fermeture provisoire de l'établissement. La fumée s'est aussi répandue dans le bâtiment Portalis, ce qui a déclenché les détecteurs incendie. Il restait inaccessible jeudi matin car les lieux devaient encore être ventilés et une entreprise devait également se rendre sur place pour faire une vérification du système de détection d'incendie. Les magistrats et le reste du personnel ont été dirigés vers les bâtiments du parquet fédéral et du tribunal de première instance. L'incendie est d'origine accidentelle, selon le porte-parole des pompiers qui se base sur les premiers éléments constatés. Des employés de la brasserie parlent d'un court-circuit dans le faux plafond au-dessus de la cuisine. Le parquet a désigné un expert incendie. La brasserie a été mise sous scellés.