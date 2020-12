Le réveillon de Noël a tourné à la catastrophe jeudi soir dans un quartier résidentiel d’Anderlecht. Un gros incendie s’est déclaré dans un entrepôt de la rue Raphaël vers 22 h 30. Les pompiers bruxellois ont mis plus de cinq heures, dans la nuit du réveillon pour parvenir à éteindre les flammes. "Il y avait des camionnettes, des conserves, des DVD et plein d’autres choses dans l’entrepôt. La cause du sinistre n’est pas encore connue mais ce sera difficile vu la férocité de cet incendie", selon le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw.

Un pompier avec une cheville tordue a dû être transporté à l’hôpital mais aucun riverain n’a été blessé. Une centaine de personnes a en revanche dû être évacuée. Trois familles ont été prises en charge par les services communaux tandis qu’une habitation adjacente a été déclarée inhabitable. Un expert doit se rendre sur place pour examiner la stabilité de la structure du bâtiment affecté.

Les locataires de l’immeuble, pour l’heure relogés, sont encore choqués par cette situation. "Ça a commencé un peu après 22 h. On allait dormir quand on a entendu des bruits de pétards, explique l’un d’eux. Ensuite, on a vu la fumée et on a directement quitté l’immeuble, par précaution." Une autre habitante du quartier est, elle aussi, encore sous le choc de cette soirée. "C’était surréaliste, les explosions, les flammes, le nombre de pompiers sur place et l’odeur de brûlé. Je suis tellement heureuse que ma maison n’ait pas été touchée mais je n’ai pas pu dormir, tellement les images ont marqué mon esprit."