L'incendie d'origine accidentelle est parti d'un appartement au 12 ème étage est s'est répandu dans les trois autres appartements voisins. Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) a reçu plusieurs appels à 20h01. "Il y a eu plusieurs appels car il y avait un fameux dégagement de fumée, indique Walter Derieuw, porte-parole des pomiers bruxellois. L'incendie a été totalement maîtrisé à 20h35 et nous avons quitté les lieux à 23 heures".

Et de pousuivre : "Nous ventilons le bâtiment, contrôlons les autres appartements et vérifions avec Sibelga les installations électriques et à gaz. Nous avons en fait plus de travail après un incendie que pendant".

Vue la hauteur de l'appartement, "les pompiers ont eu la chance de pouvoir installer leur échelle à hauteur maximale, raconte le porte-parole du Siamu de Bruxelles. Ce qui a permis aux pompiers dans la nacelle d'éteindre les flammes dans le logement pendant que les autres soldats du feu tiraient les lances à incendie dans les escaliers jusqu'au 12 ème étage".

Aucun habitant n'a été blessé ou bloqué par les flammes. Les trois familles des appartement incendiés ont été prises en charge par les services sociaux de la commune. Les occupants du quatrième appartement sont en vacances.

Avec la chaleur de la journée d'hier, l'intervention a été très pénible pour les secouristes. mais, Walter Derieuw ajoute : "tout le monde est rentré sain et sauf".