[Uccle/Auderghem/Watermael-Boitsfort], a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Ils ont remarqué un sans-abri qui avait trouvé refuge à l'intérieur et qui a été intoxiqué par la fumée. Ils l'ont donc sorti et il a été évacué vers l'hôpital. Entre-temps, les pompiers sont arrivés et ont poursuivi l'extinction. Puis ils ont ventilé le local, ainsi que l'appartement du dessus qui avait aussi été envahi par la fumée. L'habitant n'a pas souhaité être emmené à l'hôpital. Il a pu regagner son logement après la ventilation et l'inspection par les pompiers", a poursuivi le porte-parole.

Les trois policiers de la patrouille qui est intervenue ont été légèrement intoxiqués également. Ils ont été examinés et soignés sur place. Quant à la cause de l'incendie, elle reste à déterminer.