Des coupures de courant dans le quartier sont à envisager.

Les pompiers de Bruxelles sont à pieds d'oeuvre à Ixelles, rue Kercks pour un incendie dans une cabine de haute tension souterraine. Un périmètre de sécurité et de confinement de 150 mètres est instauré. Le voisinage est prié de garder les portes et fenêtres fermées et de couper les systèmes de ventilation, indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Aucune victime n'est à signaler. Des coupures de courant dans le quartier sont à envisager.

L'incendie est désormais éteint, le dégagement de fumée diminue.