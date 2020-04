Parmi les personnes évacuées, une résidente présentait depuis ce vendredi des symptômes du Covid-19.

Un incendie s'est déclaré vendredi soir vers 22h30 dans la maison de repos "Domaine du Neckersgat", située avenue Achille Reisdorff à Uccle. Les pompiers se sont rendus sur place avec quatre auto-pompes, deux auto-échelles, un camion de secours et cinq ambulances. "Le feu a pris au niveau de la toiture, du 'roofing' plus exactement. Mais la cause n'est pas encore connue", a indiqué samedi le bourgmestre Boris Dilliès (MR) à Belga.

© D.R.



L'incendie n'a pas fait de blessé mais une vingtaine de résidents (sur les 90) ont du être relogés car un étage de l'établissement a été rendu inaccessible suite à l'intervention. "Dix-neuf résidents ont été le soir même relogés, sur place et au sein de notre home Brugmann, situé à proximité", a annoncé le bourgmestre sur Facebook. Le transport des patients a été assuré par deux bus de la Stib, précise de son côté Walter Derieuw.

Parmi les personnes évacuées, une résidente présentait depuis ce vendredi des symptômes du Covid-19. Elle a été hospitalisée. Trois infirmiers du home et un inspecteur de police ayant été en contact avec la patiente lors de l'évacuation se sont rendus à la caserne de l'Héliport pour décontamination, indique encore le porte-parole des pompiers.