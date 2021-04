Les pompiers ont été appelés à 6h05 ce lundi suite à un incendie survenu dans une maison au carrefour entre le boulevard du Souverain et Herrmann-Debroux.

L'incendie est survenu dans une construction en bois adossée à la maison qui abritait l'ancienne station-service. Le grenier et la toiture ont été complètement sinistrés, et un dégât des eaux a été constaté au premier étage et au rez-de-chaussée. L'origine de l'incendie reste à déterminer.

La police de la zone Marlow avait instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours, rendant la circulation compliquée dans ce quartier. Deux autopompes et deux auto-échelles ont été engagées, entre autre, pour combattre le sinistre. Le déblai est encore en cours.