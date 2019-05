Le bâtiment a été entièrement évacué et les quelque 100 résidents ont été accueillis dans une salle des fêtes et une station de métro toute proche. Personne n'a été blessé ou intoxiqué par les fumées. Le plan d'urgence et d'intervention communal a tout de même été enclenché, ont précisé les pompiers qui ont entre-temps maîtrisé le feu et installé un ventilateur pour évacuer la fumée du parking.