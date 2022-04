Le trafic a été interrompu environ 45 minutes ce jeudi soir. La cause probable: un barbecue.

Aux alentours de 20h ce jeudi, un feu s’est déclaré dans les broussailles le long des voies de chemin de fer, à proximité du pont du Germoir. Une autopompe a été dépêchée sur place. Le trafic ferroviaire a été interrompu et l'arrêt de tram Germoir n'était plus desservi pour laisser les pompiers intervenir. Les causes de l'incendie restent floues.

© M.D.

Sur place, une agente de police nous explique que des cendres de barbecue auraient déclenché le feu. Une version non confirmée par le porte-parole des pompiers.

La proximité avec les caténaires à rendu la tâche des soldats du feu plus compliquée : “pas d’eau sur les câbles surtout.” L'électricité avait été coupée, mais du courant résiduel pouvait encore circuler.

© M.D.

Finalement, le trafic a pu reprendre vers 21 h 30.