Un incendie a été signalé mercredi matin vers 11h15 rue des Palais à Schaerbeek, a indiqué dans l'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. D'après les premiers éléments constatés, il semblerait que ce soit un mégot de cigarette jeté dans le soupirail de la cave qui en soit à l'origine. L'ensemble des habitants vont être relogés par des amis et leurs assurances. Un passant a remarqué que de la fumée s'échappait de la cave d'une maison de trois étages et il a averti les secours.

Les habitants avaient évacué leurs appartements avant l'arrivée des pompiers. Il n'y a pas de blessé. Le feu de cave a endommagé tous les impétrants. Le gaz, l'eau et l'électricité ont en conséquence été coupés. Les habitants devront attendre que les réparations soient effectuées pour réintégrer leurs logements.

"Il y a eu une fuite d'eau dans la cave mais il n'y a que des dégâts légers causés par la suie et la fumée dans le reste de la maison", a précisé Walter Derieuw. "Une cigarette mal éteinte a probablement été jetée dans le soupirail de la cave et a atterri sur un sac de vêtements, qui a pris feu. C'est interdit de jeter ses mégots en rue et il faut faire attention à ce qu'ils n'enflamment rien. Heureusement, l'incendie a eu lieu en journée et a pu être remarqué rapidement".