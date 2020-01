Un corps calciné avait été retrouvé dans l'immeuble incendié.

La police a lancé un avis de recherche, ce midi, à l'encontre de six personnes dans le cadre d'un incendie mortel survenu le 9 août dernier dans un immeuble situé à l'angle de la rue Haute et de la rue des Alexiens, à Bruxelles. Lors de l’intervention des secours, un corps calciné a été retrouvé. Les éléments d’enquête laissent penser que ce décès serait accidentel. L’immeuble, alors abandonné, était utilisé depuis plusieurs mois par des squatteurs.

Les enquêteurs cherchent à identifier plusieurs témoins qui restent encore à être entendus.

Le premier mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris et porte une barbe grise non-entretenue. Il portait une casquette militaire et une veste noire.

Le second se prénommerait ‘Radù’, il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs. Il portait un sweat à capuche noir avec l’inscription Reebock.

Le troisième mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs. Il portait un T-shirt gris, une veste, une casquette et un sac à bandoulière noirs.

Le quatrième se fait appeler ‘Calcùl’, il mesure environ 1m80 et est de corpulence normale et bedonnant. Il a les cheveux foncés. Il possède des tatouages sur l’intégralité de ses deux bras.

Le cinquième se fait appeler ‘Liviù’ et serait originaire de Constanta en Roumanie. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris coupés courts.

Le sixième se fait appeler ‘le Hongrois’. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns et une barbe. Il se déplace en boitant ou à l’aide d’une béquille. Il était en possession d’un gros sac à dos bleu.

Vous avez des informations à leur sujet ? Téléphonez au numéro gratuit 0800 30 300.