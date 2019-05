La DH apprend qu'une arrestation judiciaire a eu lieu ce mardi suite aux incidents survenus dans la matinée devant l'école communale n°1 de Schaerbeek. Plusieurs individus s'en étaient pris à la police ainsi qu'au bâtiment scolaire, n'hésitant pas à le viser à coups de pierres et autres projectiles, après l'annonce pourtant officielle du parquet visant à démentir les suspicions de viol sur une fillette de 4 ans dans cette école. Les autorités judiciaires, expertises à l'appui, ont communiqué qu'il ne s'agissait en aucun cas d'abus sexuel mais bien des résultats d'une infection, engendrant des saignements chez la fillette. Une très bonne nouvelle pour l'enfant, à laquelle, certains n'ont pas voulu croire. Ses parents y compris.

Du coup, des incidents ont eu lieu hier matin devant l'école communelle, à un point tel que le bourgmestre Bernard Clerfayt a pris la décision de laisser l'établissement portes closes toute la semaine.

Des vitres de l'école ont notamment été brisées alors que des enfants se trouvaient pourtant encore à l'intérieur.

Ce mardi, la police a pu identifier plusieurs personnes dont une jeune femme, B.R., 30 ans. Elle a fait l'objet d'une arrestation judiciaire. Sans antécedent, la jeune femme soupçonnée d'avoir brisé certaines vitres de l'école, a pu être relaxée après audition, tard ce mardi soir. D'autres arrestations, administratives, ont eu lieu.

Contacté par nos soins, le porte-parole et magistrat du parquet de Bruxelles, Denis Goeman, confirme l'arrestation judiciaire et précise que sur base des images récoltées, d'autres identifications pourraient suivre et entraîner des convocations.