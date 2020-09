"Vous êtes en heure de table, j'espère ?" Depuis le trottoir opposé, Saïd interpelle cinq adolescents qui descendent la rue de la Querelle. En pleine conversation, les jeunes le regardent sans trop comprendre sa question. "Il y a plein de flics en bas de la rue. Si vous êtes en pause, ils ne pourront rien vous dire, si non, vous allez avoir des problèmes, mieux vaut faire demi tour", les prévient-il.

Quelques mètres plus bas, près d'une dizaine de gardiens de la paix et de policiers sont en effet réunis. Leur présence intrigue les riverains qui les observent à distance. A côté des forces de l'ordre, des travailleurs communaux sortent de leur camionnette verte. Leur mission : nettoyer les dégâts commis la veille. Lundi soir, le feu a été bouté à une voiture rue Terre-Neuve. Le véhicule a ensuite été poussé devant la crèche Les Petits Pas, dont la vitrine a déjà été vandalisée vendredi et samedi soir.

"Pour moi, c'était