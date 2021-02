Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel devra payer 7 millions d’euros à la société anonyme Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF-FSI SA) si elle n’a pas démantelé une portion de rails longue de 900 mètres située sur le site de Schaerbeek-Formation, à Bruxelles, pour le 30 juin prochain. Cette affaire impliquant deux gros acteurs publics et un privé du Fédéral et de la Région bruxelloise pourrait faire de cette paire de rails le tronçon ferroviaire le plus cher de la riche histoire du rail belge, voire mondial.