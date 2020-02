Hier au Parlement bruxellois, de nombreux députés ont questionné le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) sur le contrôle des subsides régionaux accordés aux clubs sportifs. Cette salve de questions fait suite au dossier Abdellah Achaoui, alors tout-puissant boss de l’école des jeunes de l’Union saint-gilloise et échevin des Sports à Molenbeek-Saint-Jean.

Elle fait également écho au classement sans suite de l’affaire FC Brussels/Vermeersch, soupçonné à l’époque d’avoir utilisé ces dits subsides à des fins privées. Elle rappelle encore le dossier Iris Sport, toujours à l’instruction judiciaire, dans lequel l’échevin des Sports bruxellois de l’époque Alain Courtois est soupçonné de n’avoir pas respecté la loi sur les marchés publics.

C’est le ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD) qui a pris la parole à la place du socialiste. Le libéral flamand n’a apporté aucune réponse concrète aux questions des parlementaires, rappelant à juste titre que la présomption d’innocence prévalait avant toute chose.

Néanmoins, un document disponible sur le site de Bruxelles Pouvoirs Locaux, l’administration du Service public régional de Bruxelles, liste l’ensemble des subsides régionaux accordés aux infrastructures sportives communales depuis… 1991. Le montant global ferait pâlir n’importe quel investisseur : au total, les 19 communes ont reçu près de 126 millions d’euros depuis 1991, montant global arrêté à 2018. Cette manne a permis de réaliser 548 projets divers et variés, sur les 619 ayant reçu un subside. Sur ces 125 966 094,96 euros, seuls 90 699 542,18 euros ont été liquidés. Qu’est-il advenu des quelque 35 millions d’euros restants ? L’administration régionale en charge du contrôle renvoie au cabinet du ministre-Président, qui ne nous a pas répondu.

Les deux communes à avoir le plus profité de ces subsides sont la Ville de Bruxelles (18,4 millions d’euros en près de 20 ans) et Molenbeek-Saint-Jean (13,3 millions d’euros). Suivent ensuite Saint-Gilles (9 millions), Woluwe-Saint-Lambert (8,1 millions), Anderlecht (8 millions), Woluwe-Saint-Pierre (7,8 millions), etc.

Un quart de ces budgets est utilisé pour la rénovation ou l’aménagement de stades pour les sports d’équipe, 20 % va dans l’aménagement de terrains synthétiques, la même proportion est dédiée à la rénovation des piscines.