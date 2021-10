© D.R.



La situation dans les tunnels s'est progressivement calmée et la circulation a pu se rétablir en fin de soirée, voire dans le début de la nuit. © D.R.

© D.R.

© D.R.

Inondations à Woluwe également C'est à Woluwe-Saint-Lambert également que la situation est critique. L'avenue Marcel Thierry "ressemblait à une rivière" en cette fin d'après-midi. Selon certains riverains sur place, le noeud du problème résiderait au niveau des avaloirs. Ceux-ci manqueraient d'entretien, notamment à cause de nombreuses chutes de feuilles et déchets ramenés par les pluies. Un bassin d'orage a pourtant été installé il y a peu dans la commune voisine, à Woluwe-Saint-Pierre, mais impossible à l'heure actuelle de dire s'il avait les capacités pour répondre aux intempéries de ce dimanche.

Ce sont les quartiers au nord de la ville et de Flagey qui ont le plus souffert des pluies de cet après-midi à Bruxelles. Cependant, la circulation a été interrompue sur plusieurs artères, y compris la petite ceinture et ses nombreux tunnels.