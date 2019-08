La partie se déroulera le samedi 12 octobre prochain.

Etes-vous capable d'attraper un meurtrier ? Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour pister des suspects, interroger des témoins et déchiffrer des indices ? Alors ce jeu est fait pour vous : le 12 octobre prochain, Bruxelles sera le théâtre d'une partie de Cluedo grandeur nature. En équipe de maximum six personnes, vêtu de costumes de détectives, vous devrez mener l'enquête dans les rues de la capitale pour retrouver le coupable. L'occasion parfaite de se détendre entre amis ou en famille et de peut-être remporter l'un des nombreux prix (équipe la plus rapide, meilleur costume, plus belle photo d'équipe, etc.).

Organisé par CueldUpp, le jeu coûte 40 euros par équipe de six. Vous pouvez déjà réserver votre ticket sur le site de l'événement. Notez que les enfants de moins de 16 ans peuvent jouer gratuitement mais qu'ils doivent être accompagnés d'un adulte. Que le meilleur gagne !