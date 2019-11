Elle a quitté sa maison de Berchem-Sainte-Agathe mercredi soir. Ses parents témoignent de leur détresse.

Mercredi, Inssaf El Ouafrasi fête son quatorzième anniversaire. La jeune ado est chez sa maman, à Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin. Le lendemain, c'est la panique. "Elle n'était plus là. Et son GSM est toujours à la maison ", témoigne son papa Mohamed. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie.

Pour le papa, il s'agit d'une fugue. "Une voisine de l'immeuble l'a vu sortir la veille vers 23 heures."

Ce n'est pas la première fois qu'Inssaf plonge ses parents, séparés, dans la tourmente. "Au mois d'août, elle a déjà fait une fugue. Nous l'avions alors retrouvée dans un parc où elle aime se rendre."

Mais cette fois, Inssaf n'a pas été vue dans ce parc depuis mercredi soir. "Et nous avons fait le tour de ses copines. Sans résultat. J'ai circulé partout dans la commune mais là non plus, ça n'a rien donné. Dès jeudi, nous avons averti la police, qui est activement à sa recherche, ainsi que Child Focus, qui doit toutefois attendre 48 heures avant de signaler la disparition."

L'affaire est d'autant plus inquiétante qu'Inssaf à un mental très fragile: "Elle fait souvent des crises de colère, qui peuvent survenir à tout moment, sans raison particulière. Des crises qui la pousse au suicide. Elle a déjà fait deux tentatives en se coupant les veines avec un couteau à la maison. Et en tentant de se pendre avec une ceinture à l'école. Elle doit prendre des médicaments pour se stabiliser. Mais mercredi soir, elle est partie sans", explique Mohamed. "Durant les jours précédent sa disparition, rien de particulier n'a été constaté dans son comportement."

Ce vendredi soir, à l'heure d'écrire ces lignes, la jeune fille n'avait pas encore été retrouvée: "J'imagine le pire. Avec tout ce qu'on voit à la télévision ces temps-ci. Des enlèvements, des femmes tuées,... J'ai peur qu'elle ait été victime d'une personne malveillante. Inssaf est très naïve. Elle se ferait facilement emballer. En plus, elle est frileuse et il fait si froid. Je suis vraiment paniqué. Je ne mange plus, je ne dors plus, je ne travaille plus."

Inssaf est une jeune fille de forte corpulence. Elle mesure 1m65. Elle a des cheveux noirs et des yeux noirs. Mercredi soir, elle portait un training de marque Adidas et une veste d'hiver noirs, ainsi que des baskets blanches de marque Fila.

