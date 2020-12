L'installation de l'Agence Bruxelles Propreté dans un bâtiment situé à proximité du cimetière de Bruxelles, à Evere, est compromise. Après l'avis négatif des riverains et de la commune, la commission de concertation qui s'est tenue ce jeudi 17 décembre a remis un avis unanimement défavorable au projet.

Pour rappel, l'agence régionale souhaite réaménager un site industriel de l'avenue du Four à Briques en centre logistique avec bureaux, vestiaires et stationnements couverts et extérieurs. Au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 9 novembre au 8 décembre derniers, des Everois(es) se sont oppposé(e)s au projet. Pointant le flux important de véhicules lourds engendré par l'activité de Bruxelles Propreté, les citoyens ont invoqué l'impact négatif du projet sur le calme et la sécurité du quartier. Les autorités locales leur ont rapidement emboité le pas pour les mêmes raisons.

Hier, les membres de la commission de concertation ont enfoncé le clou, considérant notamment que "l'augmentation significative de véhicules lourds à proximité des six écoles du quartier est à éviter" et que cette hausse "considérable du flux de véhicule portera atteinte à la tranquillité et à la sécurité dans le quartier". Ils ont également relevé les lourds travaux souhaités par Bruxelles Propreté, les assimilant à une construction neuve sur certains aspects et souligné le report conséquent de stationnement en voirie, estimé à 75 véhicules par Bruxelles Mobilité.