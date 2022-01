Afin de limiter les perturbations, l'entrepreneur procèdera en trois phases de travaux, qui se dérouleront toutes de nuit. Le pont, d'une longueur de 168 mètres, sera placé au-dessus du ring en plusieurs parties. Le ring intérieur de la R22 sera fermé à hauteur de Zaventem durant la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier pour la pose des première et deuxième sections du pont.

Les troisième et quatrième sections seront placées le week-end suivant, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février. Les rings intérieur et extérieur seront fermés de 22h00 à 08h00 du matin. Le trafic pourra continuer via la R22 et ne nécessitera pas d'être dévié.

Enfin, les cinquième et sixième sections du pont seront installées une semaine plus tard, du samedi 12 février à 21h00 au dimanche 13 février à 07h00. Le ring extérieur de la R22, à hauteur de Zaventem, sera fermé.