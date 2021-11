Au total, 23 vidanges ont dû être faites. Quatre objets représentaient également un danger pour les usagers de la route explique Walter Durieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le bilan des pompiers est tombé ce matin. Les services de secours sont intervenus 64 fois hier dans la région de Bruxelles-Capitale, et 37 de ces interventions étaient liées à des chaussées inondées pour cause d'avaloirs bouchés, dont le tunnel Stéphanie et l'avenue de Tervuren, à hauteur du musée du Tram. 23 maisons ont également subi des dommages nécessitant une action des pompiers.