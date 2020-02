Compte tenu des rafales de vents annoncées, les parcs régionaux bruxellois seront fermés au public du samedi 15 février à 18h au lundi 17 février dans la matinée après inspection.

Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres. Les parcs que Bruxelles Environnement peut fermer seront interdits d'accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.

"Nous espérons que cette situation dépendante des conditions météorologiques sera de courte durée et que vous pourrez à nouveau rapidement profiter pleinement de nos espaces verts", indique Bruxelles Environnement dans un communiqué.