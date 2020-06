Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi après-midi à 24 reprises pour des chaussées inondées et ont procédé à une dizaine d'interventions chez des particuliers à la suite des averses orageuses, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Parmi les interventions notables dans l'espace public figurent des inondations dans les tunnels Stéphanie, Porte de Hal et Georges Henri ainsi que dans un couloir de la gare de Bruxelles Schumann.

Les tunnels Stéphanie vers le centre, Porte de Hal en direction de la Basilique et Georges Henri dans les deux sens de circulation ont été fermés mercredi entre 15h et 16h à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale, a indiqué dans l'après-midi la porte-parole de Bruxelles Mobilité Camille Thiry.

Une cascade d'eau a par ailleurs déferlée jusque dans la salle centrale des pas perdus dans le palais de justice de Bruxelles.

Les interventions chez des particuliers concernaient entre autres des infiltrations d'eau et des caves inondées.

Cette nuit, les pompiers sont encore intervenus pour trois chaussées inondées en raison d'avaloirs bouchés, donc le tunnel Rogier. Ils ont également été mobilisés pour un arbre sur la voie publique et cinq interventions chez des particuliers.