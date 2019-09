Ce dimanche, l'annuel festival de la Bière devait avoir lieu sur la place des Maïeurs, à Woluwe-Saint-Pierre. Mais à l’issue d’une dernière réunion technique effectuée samedi midi et en fonction de l’analyse des plus récentes prévisions météorologiques, les organisateurs, la commune et Wolu Animations ont décidé d’annuler cette 3e édition.

Outre la pluie, des rafales de vent intenses sont en effet annoncées ce dimanche, ce qui représente un risque important en termes de sécurité.

Les parcs régionaux en Région de Bruxelles-Capitale sont d’ailleurs fermés ce week-end. C'est la raison pour laquelle la course Race for the Cure qui devait se tenir ce dimanche 29 septembre au Bois de la Cambre, est annulée par décision de la Région bruxelloise en raison de conditions atmosphériques défavorables.

Enfin, le World Padel Tour prévu initialement à la place Rogier à Saint-Josse-ten-Noode, est délocalisé à la Casa de Padel en intérieur, à Genval.