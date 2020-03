Les contrôles du respect des mesures de distanciation sociale décrétées par le Conseil national de sécurité pour lutter contre la propagation du Covid-19 vont s'intensifier en fonction des zones, des moments de la journée et de la semaine, a indiqué lundi. Au cours du week-end, de nombreuses infractions ont été constatées.

"Si chacun est tenu de rester chez soi, les sorties sont autorisées notamment pour aller chez le médecin, se rendre dans un commerce autorisé ou au travail. Par ailleurs, il est également permis de se balader, de faire du jogging ou du vélo mais uniquement seul, avec les membres de la famille vivant sous le même toit et éventuellement avec une personne extérieure (toujours la même) et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5m avec cette personne et ce, dans la rue comme dans les parcs", rappelle le ministre-président, soulignant qu'il ne faut pas s'arrêter au risque de compromettre la fluidité de circulation des personnes.

"Plus que jamais, il est primordial de respecter strictement les mesures", insiste Rudi Vervoort (PS). "Bruxelles est densément peuplée et l'accès à un espace vert est d'une importance fondamentale pour beaucoup de personnes dans ce contexte particulier. Globalement, les mesures sont bien respectées mais on ne voudrait pas qu'une majorité de Bruxellois soit pénalisée à cause d'une minorité qui ne tient pas compte de la distanciation sociale préconisée. J'ai confiance et je sais que les Bruxellois pourront se montrer responsables et solidaires", conclut-il.

Les infractions aux règles sont dorénavant sanctionnées.