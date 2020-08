Depuis le vendredi 21 août, la vente d'alcool à emporter est interdite sur tout le territoire de la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). L’interdiction est entrée en vigueur suite à la publication d’une ordonnance des bourgmestres des trois communes.

Suite au grand nombre de faits relatifs au trouble de l'ordre public lié à la consommation d'alcool en divers endroits des trois communes (entre le 1er juillet et le 16 août) et à la présence de nombreuses personnes à proximité des night shops et des librairies ouvertes tardivement, il a été décidé de procéder à une interdiction de la vente de boissons alcoolisées à emporter.

La consommation d'alcool sur la voie publique est déjà interdite entre 22h et 9h du matin, sur base du règlement général de police. La vente d'alcool à emporter sera interdite de 22h à 7h du matin, à l'exception des débits de boisson, restaurants, services de livraison. On entend par boisson alcoolisée toute boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 %. L’interdiction durera jusqu'au 13 septembre 2020.

Dans la nuit de ce dimanche 23 au lundi 24 août, des policiers en civil de la zone de Bruxelles Nord ont constaté qu’une librairie, sise Rue de Brabant à Schaerbeek, vendait de l’alcool à 01h30 malgré l’interdiction. Cette vente visait sciemment à enfreindre l’interdiction décidée par les communes car les clients recevaient comme instruction de cacher la cannette de bière achetée dans leur manche.

Une fois le manège compris et constaté en flagrant délit, les policiers ont procédé à la rédaction d’un PV à l’encontre de la librairie et ont fait fermer administrativement celle-ci. Le rapport administratif a été transmis à la bourgmestre, Cécile Jodogne, qui pourra prendre d’éventuelles autres sanctions.