Les magasins non-essentiels sont à nouveau ouverts depuis ce mardi. Une réouverture qui s'accompagne de mesures parfois strictes dans les communes, selon les spécificités locales. A Schaerbeek, les autorités ont notamment interdit les étals extérieurs sur la rue de Brabant, la chaussée d'Helmet et la rue Vandevelde. L'objectif : assurer le respect des distances de sécurité dans des artères fort fréquentées.

Mais cette décision ne plaît pas à tout le monde. Le fleuriste de la rue Vandevelde s'estime par exemple lésé. "L'interdiction est valable uniquement sur une partie de la rue. Moi je ne peux pas exposer mes plantes, ce qui diminue ma visibilité et donc mes recettes, alors que quelques mètres plus loin, les commerces continuent à bénéficier de leur étal."

© D.R.



Après discussion, la commune lui a pourtant donné l'autorisation d'exposer ses sapins sur une place de stationnement. "Je ne pourrai y mettre que quelques sapins, qu'est-ce que je fais des autres ? Et de mes plantes d'extérieur, qui vont mourir si je les laisse dans le magasin ?" Selon le fleuriste Passiflora, l'interdiction n'est pas adaptée à la situation du quartier. "Il n'y a pas beaucoup de passage donc ce n'est pas nécessaire. On a déjà perdu la fête des mères, les mariages et enterrements et maintenant on nous met des bâtons dans les roues pour Noël."

De son côté, la commune assure ne pouvoir faire autrement. "Je peux comprendre les commerçants et je regrette particulièrement qu'il faille prendre ces mesures-là. Mais l'arrêté fédéral est très clair : il faut retirer les étals dans les rues où il y a le plus de monde, notamment le week-end. Ca ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de passage tout le temps. Dans ce cadre, on n'a pas beaucoup de solution : soit on supprime des places de stationnement et les commerçants ne seront pas contents non plus soit on fait plus de place sur le trottoir. Nous connaissons bien nos centres, on prend ces mesures pour que leurs clients puissent circuler en toute sécurité", indique le cabinet de la bourgmestre.